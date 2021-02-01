ВШЭ назвала регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием

Им стал Ямало-Ненецкий автономный округ — в регионе охват высшим образованием составляет 1%. В среднем по России этот показатель достигает 27%

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российским регионом с наименьшим охватом молодежи высшим образованием стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), следует из мониторинга Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ.

Авторы исследования посчитали охват как отношение числа студентов к населению релевантной возрастной когорты (17–25 лет). В среднем по регионам России охват молодежи высшим образованием составил 27%. При этом в ЯНАО этот показатель составил 1%, а в Томской области — 58%.

В пятой части субъектов охват превышает среднерегиональный уровень — в них примерно треть (30–33%) молодежи участвует в высшем образовании, следует из исследования. Лидерами по показателю охвата стали Санкт-Петербург, Томская область и Москва. В этих регионах больше половины молодежи имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях.

Часть регионов исследователи отнесли к группе риска доступности высшего образования. Среди них — Камчатский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкарская Республика. В этих регионах охват не превышает 20%, затраты на высшее образование высоки, а предложение качественного высшего образования отсутствует.