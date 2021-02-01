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ВШЭ назвала регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием

Им стал Ямало-Ненецкий автономный округ — в регионе охват высшим образованием составляет 1%. В среднем по России этот показатель достигает 27%
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российским регионом с наименьшим охватом молодежи высшим образованием стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), следует из мониторинга Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ.

Авторы исследования посчитали охват как отношение числа студентов к населению релевантной возрастной когорты (17–25 лет). В среднем по регионам России охват молодежи высшим образованием составил 27%. При этом в ЯНАО этот показатель составил 1%, а в Томской области — 58%.

В пятой части субъектов охват превышает среднерегиональный уровень — в них примерно треть (30–33%) молодежи участвует в высшем образовании, следует из исследования. Лидерами по показателю охвата стали Санкт-Петербург, Томская область и Москва. В этих регионах больше половины молодежи имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях.

Часть регионов исследователи отнесли к группе риска доступности высшего образования. Среди них — Камчатский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкарская Республика. В этих регионах охват не превышает 20%, затраты на высшее образование высоки, а предложение качественного высшего образования отсутствует.

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Фото:АГН «Москва»

Причиной снижения общих показателей охвата за последнее десятилетие стало в первую очередь сокращение заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования, говорится в исследовании. В наибольшей степени сокращение доли заочных программ затронуло Чукотский автономный округ, Смоленскую, Мурманскую, Архангельскую области, а также Карелию.

Аналитики отметили, что важную роль в выборе образовательной траектории после школы играет территориальная близость вуза. Хотя система ЕГЭ усилила межрегиональную мобильность, ее уровень остается сравнительно невысоким — примерно 70% поступивших в вузы учатся в регионе, в котором они окончили школу.

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При этом покидающие родной город студенты концентрируются в небольшой группе регионов. В Москву из других регионов едут учиться 17% от общего числа студентов, в Санкт Петербург — 7%. Доли остальных регионов составляют от 1 до 3%.

Если сравнивать Россию по доступности высшего образования с другими странами, то она находится на среднем среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отметили исследователи. Показатели охвата взрослого населения сравнимы с Норвегией, Россия опережает многие европейские страны, например, Германию и Францию. При этом доступность и качество высшего образования неравномерно распределены в регионах, заключили эксперты.

Автор
Анастасия Батманова
НИУ ВШЭ высшее образование
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