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«Учителем года» стал преподаватель математики из Ростова-на-Дону

Михаил Гуров
Михаил Гуров (Фото: minacademy / Facebook)

Учителем 2020 года в России стал преподаватель математики Михаил Гуров из частного Лицея классического элитарного образования в Ростове-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе Министерства просвещения.

Гурову 33 года, он окончил Южный федеральный университет в 2009 году и Южно-российский гуманитарный институт в 2013 году. Преподает уже в течение 10 лет, а в 2019 году был победителем конкурса «Учитель года Дона». В лицее он преподает математику в старших классах.

Церемония награждения конкурса «Учитель года» транслируется на странице Минпросвета в социальной сети «ВКонтакте». В честь победы в конкурсе Гурову вручили памятный знак — хрустального пеликана, а министр просвещения Сергей Кравцов, который присутствует на церемонии награждения, объявил, что по традиции назначит победителя своим советником.

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Конкурс «Учитель года России 2020» прошел с 30 января по 1 февраля в Волгограде, так как в прошлый раз учителем года выбрали преподавательницу русского языка Ларису Арачашвили, которая работает в этом городе.

Всего за звание учителя года в разных испытаниях боролись 15 лауреатов. Они также проводили мастер-классы для студентов, преподавателей и школьников Волгоградской области.

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