Глава Башкирии счел проблемой невозможность общаться «живьем» из-за COVID

По его словам, власти перестали встречаться с людьми и отвечать на их вопросы, а те в ответ «еще больше раздражаются»

Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Прошлый год стал одним из самых нервозных из-за отсутствия живого общения с гражданами, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве региона. Видео с совещания Хабиров разместил в Instagram.

«В прошедшем году в силу понятных эпидемиологических причин мы перестали разговаривать с людьми. Мы перестали им давать ответы вживую, а из-за наших отписок они часто еще больше раздражаются», — сказал Хабиров.

По его словам, прошедший год стал для жителей региона одним из самых сложных и нервозных. «Люди болеют, умирают, а наши постоянные ограничения приводят к тому, что жители очень взбудоражены», — сообщил глава региона. В связи с этим он рекомендовал главам муниципалитетов посмотреть состав своих общественных палат, чтобы туда «попадали те, кто в глаза говорит правду».

«Главная задача сейчас — общаться с людьми. Нужно возобновлять работу наших управдомов на регулярной основе. Руководители на всех уровнях должны начать личные приемы. Если с людьми будем разговаривать — у них меньше будет причин к нам под окна приходить, и будем решать вместе их вопросы», — сообщил Хабиров. По его словам, чаще всего вопросы жителей оказываются «очень житейскими»: у кого-то снег плохо убирают, у кого-то грязные подъезды, у кого-то перед окнами собаки лают, у кого-то работы нет.