Глава Башкирии счел проблемой невозможность общаться «живьем» из-за COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 13:03 Борец с нестабильностью: зачем нужен менеджер по клиентскому счастью Pro, 12:54 Российские ипотечники массово перекредитовались Недвижимость, 12:53 В финскую полицию подали заявление на российского лыжника Большунова Спорт, 12:49 «Роскосмос» объяснил отказ от участия в совместной с США лунной программе Технологии и медиа, 12:48 Kia назвала стоимость нового Picanto в России Авто, 12:45 После митинга в Москве завели дело о нарушении санитарных норм Общество, 12:40 Цены на сахар и масло у Росстата оказались выше зафиксированных сетями Бизнес, 12:37 Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире Экономика, 12:34 16 типов личности: как строить отношения с коллегами на удаленке Экономика инноваций, 12:30  Время эффективности: как продлить срок службы коммерческого транспорта РБК и Gazpromneft, 12:26 «Провисший» потолок в подземном переходе у «Комсомольской» починили Общество, 12:26 У мужчины, ранившего женщину в Подмосковье, нашли автоматы в гараже Общество, 12:22 Умер стилист Киркорова и Пугачевой Александр Шевчук Общество, 12:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Башкирии счел проблемой невозможность общаться «живьем» из-за COVID

По его словам, власти перестали встречаться с людьми и отвечать на их вопросы, а те в ответ «еще больше раздражаются»
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Прошлый год стал одним из самых нервозных из-за отсутствия живого общения с гражданами, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве региона. Видео с совещания Хабиров разместил в Instagram.

«В прошедшем году в силу понятных эпидемиологических причин мы перестали разговаривать с людьми. Мы перестали им давать ответы вживую, а из-за наших отписок они часто еще больше раздражаются», — сказал Хабиров.

По его словам, прошедший год стал для жителей региона одним из самых сложных и нервозных. «Люди болеют, умирают, а наши постоянные ограничения приводят к тому, что жители очень взбудоражены», — сообщил глава региона. В связи с этим он рекомендовал главам муниципалитетов посмотреть состав своих общественных палат, чтобы туда «попадали те, кто в глаза говорит правду».

«Главная задача сейчас — общаться с людьми. Нужно возобновлять работу наших управдомов на регулярной основе. Руководители на всех уровнях должны начать личные приемы. Если с людьми будем разговаривать — у них меньше будет причин к нам под окна приходить, и будем решать вместе их вопросы», — сообщил Хабиров. По его словам, чаще всего вопросы жителей оказываются «очень житейскими»: у кого-то снег плохо убирают, у кого-то грязные подъезды, у кого-то перед окнами собаки лают, у кого-то работы нет.

Глава Башкирии объявил о планах выдавать жителям антиковидные паспорта
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Согласно данным минздрава Башкирии, с начала пандемии в регионе заболели 23 тыс. человек, умерли 173. За прошедшие сутки инфекцию в регионе подтвердили у 168 человек.

По словам Хабирова, власти республики ожидали роста заболеваемости после праздников, поскольку рестораны на этот период не закрывали, а жители активно общались с друг другом. «Так вот, роста мы не фиксируем, ситуация остается стабильной. Не могу сказать, что все спокойно, потому что у 150–170 человек каждый день подтверждают коронавирус, это много. Тем не менее заболеваемость не идет вверх», — рассказал он.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Самый каверзный вопрос на собеседовании: шесть вариантов ответа Не только чистая энергетика: 3 акции-бенефициара президентства Байдена Почему «Википедия» нарушает все законы Кремниевой долины

Ранее Хабиров объявил о введении в регионе антиковидных паспортов. Их смогут получить те, у кого есть антитела — кто вакцинировался или переболел. Документ планируют выдавать с 5 февраля, его обладатели получат ряд преимуществ. В частности, жители старше 65 лет смогут не соблюдать режим самоизоляции. Ранее о намерении выдавать специальные бейджи привитым от COVID-19 сообщили власти Сахалина, но отказались от идеи в пользу QR-кодов.

Автор
Анастасия Батманова
коронавирус Радий Хабиров Башкирия
Материалы по теме
Глава Башкирии объявил о планах выдавать жителям антиковидные паспорта
Общество
Глава Башкирии поручил кабмину разобраться с повышением цен за тепло
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter