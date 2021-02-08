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Песков предложил оспорить штраф немому за лозунги на митинге

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Решение суда о штрафе глухонемому инвалиду Евгению Агафонову за «скандирование лозунгов» на несанкционированном митинге 31 января в Петербурге стоит оспорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передал корреспондент РБК.

«В данном случае точно не знаю, что было с судьей. В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда», — указал Песков.

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Пресс-секретарь предложил потерпевшей стороне подать нужную апелляцию, если сроки для нее еще не прошли.

Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал 5 февраля бессрочного инвалида III группы по слуху на 5 тыс. руб. По словам адвоката Сергея Локтева, полицейские заявили, что глухонемой мужчина на протестах «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Сам Агафонов отрицает свое участие в митинге. Мужчина утверждает, что даже не знал о нем и вышел в магазин, а призывы сотрудников полиции о прекращении акции не мог услышать из-за инвалидности. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что ничего не слышит.

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Несогласованные протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального прошли по России 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», всего 23 января задержали более 4 тыс. человек, 31 января задержаны оказались более 5 тыс.

В Петербурге 31 января, по информации правозащитников, задержали 1315 человек. Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов указал, что всего в акции участвовали не менее 7 тыс. человек.

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