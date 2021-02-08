Песков предложил оспорить штраф немому за лозунги на митинге

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Решение суда о штрафе глухонемому инвалиду Евгению Агафонову за «скандирование лозунгов» на несанкционированном митинге 31 января в Петербурге стоит оспорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передал корреспондент РБК.

«В данном случае точно не знаю, что было с судьей. В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда», — указал Песков.

Пресс-секретарь предложил потерпевшей стороне подать нужную апелляцию, если сроки для нее еще не прошли.

Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал 5 февраля бессрочного инвалида III группы по слуху на 5 тыс. руб. По словам адвоката Сергея Локтева, полицейские заявили, что глухонемой мужчина на протестах «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».