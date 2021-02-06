Омбудсмен пообещал проконтролировать инцидент с глухонемым на митинге

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов взял на контроль инцидент с глухонемым инвалидом Евгением Агафоновым, которого оштрафовали за «скандирование лозунгов» на несанкционированном митинге 31 января. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы омбудсмена Юлия Волкова.

«Мы в курсе ситуации и отслеживаем ее. Насколько нам известно, есть адвокат, будет обжалование. Анализируем аналогичные судебные решения», — сказала она.

Ранее адвокат Сергей Локтев «Апологии протеста» сообщил, что Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал на 5 тыс. руб. бессрочного инвалида III группы по слуху за участие в несанкционированной акции 31 января в поддержку Алексея Навального.

По словам Локтева, сотрудники правоохранительных органов указывали, что глухонемой мужчина в ходе несанкционированной акции «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».