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Дело Навального ,  
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Омбудсмен пообещал проконтролировать инцидент с глухонемым на митинге

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов взял на контроль инцидент с глухонемым инвалидом Евгением Агафоновым, которого оштрафовали за «скандирование лозунгов» на несанкционированном митинге 31 января. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы омбудсмена Юлия Волкова.

«Мы в курсе ситуации и отслеживаем ее. Насколько нам известно, есть адвокат, будет обжалование. Анализируем аналогичные судебные решения», — сказала она.

Ранее адвокат Сергей Локтев «Апологии протеста» сообщил, что Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал на 5 тыс. руб. бессрочного инвалида III группы по слуху за участие в несанкционированной акции 31 января в поддержку Алексея Навального.

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По словам Локтева, сотрудники правоохранительных органов указывали, что глухонемой мужчина в ходе несанкционированной акции «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

Однако, сам Агафонов сообщил, что 31 января он шел в магазин «Мир искусств» и об акции протеста не знал. По его словам, призывы сотрудников полиции о прекращении акции не слышал в силу инвалидности. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит. В «Апологии протеста» добавили, что в отделе полиции Агафонов провел девять часов, переводчик ему не был предоставлен.

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Массовые несанкционированные акции протеста в поддержку Навального прошли в десятках российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля. Поводом стали задержание, арест и последующая замена условного срока на реальный после возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию.

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», 23 января по стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. На акциях 31 января в России были задержаны более 5 тыс. человек, более 1,6 тыс. граждан задержали в столице. В день оглашения приговора оппозиционеру, 2 февраля, задержали около 1,5 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве. Министерство внутренних дел итоговое число задержанных не раскрыло.

Кроме того, после акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, о нарушении санитарных норм, о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, о хулиганстве, вандализме, повреждении имущества и другим статьям. Также заведены сотни административных производств.

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