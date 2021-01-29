Google признал ошибочным ограничение на гимн России на YouTube

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Наложение ограничения из-за авторских прав на распространение российского государственного гимна на YouTube было ошибочным. Об этом сообщили в пресс-службе Google, передает ТАСС.

«Мы рассмотрели претензию BMI (Broadcast Music Inc, американская организация по защите авторских прав. — РБК) и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана», — отметили в Google.

В компании добавили, что отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение правил Google.

Система Content ID позволяет правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube и управлять им. В ней хранятся цифровые отпечатки — образцы контента, загруженные правообладателями. Все новые видео на YouTube сравниваются с этими отпечатками. При обнаружении совпадения система Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя.