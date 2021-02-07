Папа римский выразил солидарность с народом Мьянмы после переворота

Папа римский Франциск выразил солидарность с народом Мьянмы, где произошел военный переворот, и призвал руководство «служить общему благу», сообщает Reuters. Об этом понтифик заявил в воскресной проповеди на площади Святого Петра, отметив, что «с беспокойством следит» за ситуацией в стране, которую он посещал в 2017 году.

«Я молюсь за то, чтобы те, кто занимает ответственные посты в стране, проявили искреннюю готовность служить общему благу, способствуя социальной справедливости и стабильности для гармоничного и демократического сосуществования», — сказал папа римский.

1 февраля военные захватили власть в Мьянме и взяли под стражу президента Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира,

и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». В стране объявлено чрезвычайное положение. Военные заявили, что в ходе парламентских выборов в ноябре прошлого года, победу на которых одержала НЛД, были допущены фальсификации со списками избирателей. Они оспорили результаты выборов в Верховном суде.

В результате переворота власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайну. Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников к протестам.