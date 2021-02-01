Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и госсоветника
В Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру). Об этом агентству Reuters заявил пресс-секретарь НЛД Мио Ньюнт.
По его словам, Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные представители партии были задержаны рано утром 1 февраля, кем именно — не уточняется.
«Хочу сказать нашему народу, чтобы он не реагировал опрометчиво и действовал в соответствии с законом», — заявил Мио Ньюнт. Представитель НЛД считает, что его самого вскоре тоже задержат.
«Учитывая текущую ситуацию, мы предполагаем, что военные находятся в процессе организации государственного переворота», — сказал он позже агентству AFP.