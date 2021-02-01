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Политика ,  
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Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и госсоветника

Президент Вин Мьин и госсоветник Аун Сан Су Чжи, которая де-факто возглавляет правительство, были задержаны утром 1 февраля. Правящая партия полагает, что речь может идти о военном перевороте
Аун Сан Су Чжи
Аун Сан Су Чжи (Фото: U Aung / Xinhua / Global Look)

В Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру). Об этом агентству Reuters заявил пресс-секретарь НЛД Мио Ньюнт.

По его словам, Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные представители партии были задержаны рано утром 1 февраля, кем именно — не уточняется.

«Хочу сказать нашему народу, чтобы он не реагировал опрометчиво и действовал в соответствии с законом», — заявил Мио Ньюнт. Представитель НЛД считает, что его самого вскоре тоже задержат.

«Учитывая текущую ситуацию, мы предполагаем, что военные находятся в процессе организации государственного переворота», — сказал он позже агентству AFP.

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Би-би-си сообщает, что в столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. По словам корреспондента издания, на улицах Нейпьидо и крупнейшего города Янгон замечены солдаты.

Государственная телерадиокомпания MRTV сообщила в Facebook, что ей пришлось прервать трансляцию из-за технических проблем.

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Информация о задержании президента и госсоветника поступила на фоне разногласий между правительством и армией по поводу прошедших в ноябре всеобщих выборов. Победу на них одержала НЛД, которая преодолела порог, достаточный для формирования правительства страны. Она получила 396 мест из 476, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза — только 33 места. Военные оспорили эти результаты в Верховном суде.

Как отмечает AP, в январе сторонники военных и Партии солидарности и развития Союза провели несколько акций протеста. В субботу, 30 января, около тысячи демонстрантов вышли на улицы в Янгоне. Результаты выборов критиковали и независимые правозащитные группы

Военные пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах, избирательная комиссия эти обвинения отклонила, пишет Би-би-си. На этом фоне возникли опасения о вероятности государственного переворота, однако Вооруженные силы Мьянмы заявили, что будут соблюдать действующую конституцию.

Мьянма находилась под властью военных до 2011 года. Аун Сан Су Чжи в бытность лидером оппозиции провела более десяти лет под домашним арестом. В 1991 году она была удостоена Нобелевской премии мира. Должность госсоветника она заняла в 2016 году. После прихода Аун Сан Су Чжи к власти ее не раз критиковали за молчание по поводу жестоких действий военных против этнической группы рохинджа. ООН признала преследование этой народности геноцидом.

Автор
Наталия Анисимова
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