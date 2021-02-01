В Ингушетии задержали троих подозреваемых в пособничестве террористам

Фото: Следственный комитет РФ

Троих жителей Ингушетии задержали по подозрению в пособничестве террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета.

Задержанным — Курейшу Джандигову, Исламу Жандигову и Адаму Хашиеву — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

По версии следствия, подозреваемые подыскали террористам тайное жилище, обеспечивали им безопасное передвижение по территории республики, снабжали их продуктами питания, а также помогали им в перевозке оружия.

Один из задержанных рассказал следователям о «схроне», в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.