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В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в Москве в конце недели

В Москве заметно похолодает с четверга, а на выходных температура опустится до минус 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Во второй половине недели, после четверга, погода заметно посуровеет. Ночные температуры будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу-субботу будут достигать минус 17-19 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что днем в пятницу ожидается около 10 градусов мороза, а в субботу прогнозируется похолодание до минус 15 градусов.

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Первая половина недели в столице будет теплой. Днем температура будет держаться в диапазоне минус 5 - минус 2 градуса, что примерно на 5 градусов выше нормы, сказал синоптик. По его словам, в это время не ожидается существенных осадков, выпадет лишь немного пушистого снега.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников призвал москвичей не спешить переодеваться в весеннюю одежду, так как оттепель зимой сменяется минусовой температурой. По его словам, потепление, а затем резкое возвращение от тепла к морозу является стрессом для организма. В этот момент важно избежать переохлаждения, которое может негативно сказаться на здоровье.

Гидрометцентр Москва Роман Вильфанд
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