В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в Москве в конце недели

В Москве заметно похолодает с четверга, а на выходных температура опустится до минус 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Во второй половине недели, после четверга, погода заметно посуровеет. Ночные температуры будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу-субботу будут достигать минус 17-19 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что днем в пятницу ожидается около 10 градусов мороза, а в субботу прогнозируется похолодание до минус 15 градусов.

Первая половина недели в столице будет теплой. Днем температура будет держаться в диапазоне минус 5 - минус 2 градуса, что примерно на 5 градусов выше нормы, сказал синоптик. По его словам, в это время не ожидается существенных осадков, выпадет лишь немного пушистого снега.