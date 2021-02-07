Против инспектора возбудили дело из-за избиения пассажиров МЦК
Инцидент произошел в 00:26 мск в ночь с 5 на 6 февраля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое мужчин 1995 года и один 1996 года рождения попытались без билета пройти в вестибюль станции «Ростокино». Их остановил сотрудник транспортной службы безопасности и вывел на улицу. Между мужчинами завязался конфликт.
В ходе драки инспектор нанес одному из безбилетников удар в область головы. Согласно справке, полученной из медицинского учреждения, он нанес одному из мужчин черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга средней тяжести. Также в больницу был доставлен еще один участник конфликта. Ему диагностировали вывих руки и ушиб головы.
Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали четыре человек после групповой драки в метро. Против них было возбуждено дело о хулиганстве. Троим участникам потасовки было по 17 лет, четвертому — 19 лет. В результате одного из задержанных поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.