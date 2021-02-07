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Против инспектора возбудили дело из-за избиения пассажиров МЦК

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Около станции МЦК «Ростокино» на северо-востоке столицы инспектор службы транспортной безопасности избил двух мужчин после того, как они попытались пройти на станцию без билета. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, лишение свободы на срок до восьми лет). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Инцидент произошел в 00:26 мск в ночь с 5 на 6 февраля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое мужчин 1995 года и один 1996 года рождения попытались без билета пройти в вестибюль станции «Ростокино». Их остановил сотрудник транспортной службы безопасности и вывел на улицу. Между мужчинами завязался конфликт.

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В ходе драки инспектор нанес одному из безбилетников удар в область головы. Согласно справке, полученной из медицинского учреждения, он нанес одному из мужчин черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга средней тяжести. Также в больницу был доставлен еще один участник конфликта. Ему диагностировали вывих руки и ушиб головы.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали четыре человек после групповой драки в метро. Против них было возбуждено дело о хулиганстве. Троим участникам потасовки было по 17 лет, четвертому — 19 лет. В результате одного из задержанных поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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