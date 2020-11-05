Соседи рассказали об инициаторе драки в Волгограде из-за ссоры в чате

Мемориал рядом с местом убийства в Волгограде Романа Гребенюка, который был избит до смерти после ссоры в родительском чате (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Соседи семьи арестованного по подозрению в избиении жителя Волгограда после ссоры в родительском чате Арсена Мелконяна рассказали, что у него с молодых лет был буйный нрав, сообщает портал v1.ru. Они пожаловались на агрессивность Мелконяна и угрозы в свой адрес.

Житель Волгограда Олег, 17 лет бывший соседом семьи Мелконян, отметил, что ее члены были достаточно замкнутыми.

«На мой взгляд, он [Арсен Мелконян] очень неуравновешенный и вспыльчивый. Чего не сказал бы о его отце. Отец был абсолютно адекватным мужчиной, и даже удивительно, что у такого человека вырос столь недостойный сын. Но, надо сказать, вся их семья всегда была очень замкнутой», — рассказал мужчина.

По его словам, конфликты с участием Мелконяна участились после смерти его отца.