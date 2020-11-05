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Соседи рассказали об инициаторе драки в Волгограде из-за ссоры в чате

Мемориал рядом с местом убийства в Волгограде Романа Гребенюка, который был избит до смерти после ссоры в родительском чате
Мемориал рядом с местом убийства в Волгограде Романа Гребенюка, который был избит до смерти после ссоры в родительском чате (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Соседи семьи арестованного по подозрению в избиении жителя Волгограда после ссоры в родительском чате Арсена Мелконяна рассказали, что у него с молодых лет был буйный нрав, сообщает портал v1.ru. Они пожаловались на агрессивность Мелконяна и угрозы в свой адрес.

Житель Волгограда Олег, 17 лет бывший соседом семьи Мелконян, отметил, что ее члены были достаточно замкнутыми.

«На мой взгляд, он [Арсен Мелконян] очень неуравновешенный и вспыльчивый. Чего не сказал бы о его отце. Отец был абсолютно адекватным мужчиной, и даже удивительно, что у такого человека вырос столь недостойный сын. Но, надо сказать, вся их семья всегда была очень замкнутой», — рассказал мужчина.

По его словам, конфликты с участием Мелконяна участились после смерти его отца.

В СМИ показали переписку в родительском чате перед убийством волгоградца
Общество

Другой сосед Александр Горбушин рассказал, что был знаком как с Мелконяном, так и убитым Романом Гребенюком, с которым учился в одном классе. По его словам, подозреваемый «постоянно попадал в неприятные истории».

«То избил человека, то угнал машину, то деньги с кого-то вымогал», — пояснил Горбушин. При этом он отметил, что с Гребенюком «все совсем иначе». «Он никогда ни с кем не конфликтовал, с детства всегда был на позитиве. Всегда старался решить недопонимания, в драки никогда не ввязывался», — добавил мужчина.

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23 октября в одном из банков Волгограда был избит мужчина. Позднее он умер в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным местных СМИ, причиной конфликта стала переписка в родительском чате. Мужчина поссорился с матерью одной из школьниц из-за задания по русскому языку. Позднее муж женщины напал на «обидчика».

Волгоград ссора избиение
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
Избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина умер в Волгограде
Общество
В СМИ показали переписку в родительском чате перед убийством волгоградца
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