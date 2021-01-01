В Петербурге завели дело после драки в метро

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Правоохранительные органы задержали четырех человек после групповой драки на станции метрополитена «Площадь Александра Невского-1» в Санкт-Петербурге, возбуждено дело о хулиганстве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация об инциденте поступила в полицию 2 декабря в 17:43, после чего на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Отследив маршрут передвижения участников драки, совместно с сотрудниками безопасности метрополитена полицейские задержали на станции метро «Елизаровская» четверых человек.

Троим задержанным по 17 лет, четвертому — 19 лет. Все они являются выходцами с Северного Кавказа. По данным ведомства, трое из них нигде не учатся и не работают. Все участники конфликта были доставлены в полицию, где в отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Также полиция завела дело по ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство)

Одного участника драки поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России, еще двоих участников инцидента передали родителям. Совершеннолетний участник драки находится в отделе полиции.

Издание «Невские новости» опубликовало видеозапись драки. На кадрах видно, что драку устроили двое молодых человек. Еще двое парней принялись разнимать участников драки.