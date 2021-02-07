На Байкале произошло землетрясение мощностью шесть баллов

В ночь на 7 февраля в южной части озера Байкал было зафиксировано землетрясение мощностью в шесть баллов, сообщает Байкальский филиал Геофизической службы России.

Толчки начали ощущаться в 00:10 по местному времени (19:10 6 февраля мск). Эпицентр сейсмособытия располагался в Кабанском районе Бурятии.

В окрестных районах и населенных пунктах землетрясение ощущалось как четырех- пятибалльное. В Иркутске и Улан-Удэ чувствовались толчки в три балла.

Пресс-служба МЧС по Иркутской области в Instagram призвала жителей сохранять спокойствие. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.