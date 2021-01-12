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Общество ,  
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У российско-монгольской границы произошло землетрясение магнитудой 6,5

Вблизи границы России и Монголии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5, эпицентр находился в Монголии. О происшествии сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области уточнила, что эпицентр находился в 34 км от монгольского населенного пункта Турт. На российской стороне ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов.

«Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет», — отметили в МЧС.

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