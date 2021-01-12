Иркутский губернатор поручил проверить дома и после землетрясения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов и соцобъектов после землетрясения в Монголии. Об этом он написал в Instagram.

«Вижу в комментариях и в соцсетях много сообщений о трещинах в жилых домах после землетрясения. Поручил главам муниципалитетов прямо сейчас приступить к осмотру и обследованию домов и соцобьектов», — сообщил он.

Кобзев добавил, что в Иркутске коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в штатном режиме, а в Братске, где толчки ощущались слабее, по предварительной информации, «все в порядке».

Ранее сообщалось о землетрясении вблизи российско-монгольской границы, эпицентр которого находился в Монголии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла.