Власти Тувы ввели режим ЧС в шести районах после землетрясения в Монголии

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В шести муниципальных образованиях Тувы ввели режим ЧС после землетрясения, произошедшего на севере Монголии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Режим ЧС [введен] на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыл», — уточнили власти.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол написал на странице во «ВКонтакте», что подземные толчки почувствовали жители Кызыла, Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского районов.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, а объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Тем не менее Кара-Оол поручил тщательно осмотреть дома и социальные объекты.