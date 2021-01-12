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Власти Тувы ввели режим ЧС в шести районах после землетрясения в Монголии

Фото: karaool / VK
Фото: karaool / VK

В шести муниципальных образованиях Тувы ввели режим ЧС после землетрясения, произошедшего на севере Монголии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Режим ЧС [введен] на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыл», — уточнили власти.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол написал на странице во «ВКонтакте», что подземные толчки почувствовали жители Кызыла, Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского районов.

Иркутский губернатор поручил проверить дома после землетрясения
Общество
Игорь Кобзев

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, а объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Тем не менее Кара-Оол поручил тщательно осмотреть дома и социальные объекты.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации главы Республики Тыва и в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Тыва.

Ранее стало известно, что у границы России и Монголии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла.

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После этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов и социальных объектов.
 

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