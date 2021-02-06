МИД завел аккаунт в TikTok
У Министерства иностранных дел России появился свой аккаунт в TikTok.
«МИД России теперь в TikTok! Идем в ногу со временем!» — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook.
МИД загрузил пока два ролика, на которых показаны фрагменты высказываний оппозиционера Алексея Навального о российской вакцине против коронавируса «Спутник V».
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что завести аккаунт в TikTok дипломаты «планировали давно». «А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — пояснила она (цитата по ТАСС).