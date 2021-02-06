МИД завел аккаунт в TikTok

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У Министерства иностранных дел России появился свой аккаунт в TikTok.

«МИД России теперь в TikTok! Идем в ногу со временем!» — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook.

МИД загрузил пока два ролика, на которых показаны фрагменты высказываний оппозиционера Алексея Навального о российской вакцине против коронавируса «Спутник V».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что завести аккаунт в TikTok дипломаты «планировали давно». «А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — пояснила она (цитата по ТАСС).