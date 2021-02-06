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МИД завел аккаунт в TikTok

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У Министерства иностранных дел России появился свой аккаунт в TikTok.

«МИД России теперь в TikTok! Идем в ногу со временем!» — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook.

МИД загрузил пока два ролика, на которых показаны фрагменты высказываний оппозиционера Алексея Навального о российской вакцине против коронавируса «Спутник V».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что завести аккаунт в TikTok дипломаты «планировали давно». «А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — пояснила она (цитата по ТАСС).

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Фото:Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

В августе 2020 года бывший президент США Дональд Трамп требовал продать приложение TikTok, разработчиком которого является китайская компания ByteDance, американской компании. Перед этим он грозился запретить приложение в стране. В администрации бывшего главы государства тогда заявляли, что оно может передавать личные данные американцев китайским властям. ByteDance эти обвинения отвергла. Среди потенциальных покупателей назывались ИТ-гигант Oracle, а также Microsoft в партнерстве с сетью супермаркетов Walmart. В сентябре прошлого года Трамп одобрил приобретение TikTok корпорацией Oracle. Власти США уже не раз откладывали блокировку приложения на территории страны.

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