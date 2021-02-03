TikTok запустит новую функцию для борьбы с фейками

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В социальной сети TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации. Об этом сообщила менеджер по продуктам компании Джина Эрнандес, говорится на сайте приложения.

Материалы, публикуемые в соцсети, обычно проверяют специальные сервисы, с которыми сотрудничает TikTok. Если они находят фейки, видео удаляют с платформы.

Однако в некоторых случаях оценить информацию бывает затруднительно. Например, сложно подтвердить подлинность сообщений о событии, которое происходит в этот момент. Теперь TikTok будет предупреждать пользователей о подобных спорных видео специальный баннером. Зрители смогут его посмотреть, но только прочитав предупреждение и дав согласие.

«Если зритель попытается поделиться таким роликом, он увидит подсказку, напоминающую ему, что это видео было помечено как непроверенный контент», — указано в сообщении.