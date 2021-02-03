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TikTok запустит новую функцию для борьбы с фейками

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

В социальной сети TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации. Об этом сообщила менеджер по продуктам компании Джина Эрнандес, говорится на сайте приложения.

Материалы, публикуемые в соцсети, обычно проверяют специальные сервисы, с которыми сотрудничает TikTok. Если они находят фейки, видео удаляют с платформы.

Однако в некоторых случаях оценить информацию бывает затруднительно. Например, сложно подтвердить подлинность сообщений о событии, которое происходит в этот момент. Теперь TikTok будет предупреждать пользователей о подобных спорных видео специальный баннером. Зрители смогут его посмотреть, но только прочитав предупреждение и дав согласие.

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«Если зритель попытается поделиться таким роликом, он увидит подсказку, напоминающую ему, что это видео было помечено как непроверенный контент», — указано в сообщении.

Таким образом, TikTok хочет дать пользователям лишний шанс подумать, хотят ли они видеть и показывать другим то или иное видео. Во время проверки новой функции выяснилось, что с ней зрители делятся непроверенным контентом на 24% меньше, а лайки на таких видео упали на 7%.

«Эта функция будет запущена во всем мире в ближайшие недели, начиная с сегодняшнего дня в США и Канаде», — уточняется в сообщении.

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