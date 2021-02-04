В МВД ответили на сообщения о переполненных спецприемниках в Петербурге

В Санкт-Петербурге не наблюдается недостатка мест для размещения арестованных, сообщили РБК в ГУ МВД России.

«Размещение и содержание лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется в местах, предусмотренных законодательством. Нарушений по размещению и содержанию таких лиц не допущено», — заявили в ведомстве.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский написал в Facebook, что в спецприемнике ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области на Захарьевской улице закончились места. Он отметил, что один автобус с арестованными поехал в Гатчину, где находится областной спецприемник для арестованных. «В 9 утра люди еще сидели в автозаке перед зданием, сейчас не удается связаться и узнать, что происходит», — сказал он.

На последней несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла вечером 2 февраля, в Петербурге были задержаны 260 человек. Ранее в городе протестующие выходили 23 и 31 января (митинги также не были разрешены властями), по результатам были задержаны свыше 1,5 тыс. человек.