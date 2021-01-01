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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Суд в Нидерландах счел необходимым допрос российских военных по делу MH17

Фото:Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Гаагский трибунал считает необходимым допросить командующего российской 53-й зенитной ракетной бригадой по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, передает Reuters. По версии обвинения, военные из этого соединения участвовали в транспортировке в зону конфликта зенитного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет.

На допросе военных из 53-й бригады, дислоцированной в Курской области, настаивала сторона защиты, уточняет «РИА Новости». Прокуратура предлагала этот запрос отклонить. «Что касается запроса относительно 53-й бригады ВС России, в отличие от прокуратуры, суд считает, что его следует частично удовлетворить. Очевидно, что это является важным, чтобы установить, были ли члены бригады вовлечены в транспортировку или запуск ЗРК «Бук», из которого был сбит борт рейса MH17», — цитирует агентство слова судьи.

О том, что в перевозке зенитного ракетного комплекса «Бук» к украинской границе были причастны военнослужащие 53-й российской бригады, написали расследователи из группы Bellingcat в 2016 году, сославшись на анализ найденных в соцсетях фотографий и их сопоставление с открытыми данными о военной части. В расследовании группы фигурировало имя командующего бригадой Сергея Мучкаева. В то же время авторы расследования указали, что с высокой долей вероятности решение о запуске ракеты принимал не он. В 2019 году голландский телеканал NPO 2 называл Мучкаева одним из фигурантов дела, однако в итоговый список обвиняемых он не вошел. В 2019 году представители совместной следственной группы заочно обвинили в причастности к катастрофе бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, а также его заместителя Олега Пулатова и другого подчиненного, Леонида Харченко.

Суд в Нидерландах отказался изучать альтернативные версии крушения MH17
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Обломки самолета Boeing 777

Следователи считают, что самолет, на борту которого находились 298 человек, был сбит зенитной ракетой, запущенной с территории, подконтрольной ополченцам, из ЗРК «Бук» российского происхождения. Россия неоднократно отвергала все обвинения в причастности к катастрофе. Защита одного из обвиняемых Олега Пулатова предлагала начать расследование альтернативных версий катастрофы. Согласно одной из них, Boeing сбил истребитель, по другой — ракета была выпущена зенитным комплексом украинской армии. Однако суд 25 ноября отказался их рассматривать.

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