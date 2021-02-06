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В Мурманской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
На месте пожара в двухэтажном жилом доме в городе Кандалакше в Мурманской области было обнаружено тело мужчины. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Следственным отделом по городу Кандалакша проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1970 года рождения в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова. Он проживал в квартире, в которой находился очаг возгорания», — говорится в сообщении.

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Фото:АГН «Москва»

В пресс-службе уточнили, что, по предварительной версии, причиной пожара стал непотушенный окурок или другое неосторожное обращение с источником зажигания. Для установления причин была назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.

По данным главка МЧС по Мурманской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную службу 6 января в 04:35 мск. Общая площадь пожара составляла 1,6 тыс. кв. м. Ликвидировать огонь удалось только спустя три часа. Ранее сообщалось, что во время тушения были спасены два человека. Еще 15 человек удалось эвакуировать.

В ночь с 5 на 6 февраля в подмосковном городе Талдом загорелось нежилое здание. По данным СМИ, пожар произошел в ангаре с оборудованием для скалодрома. Огонь распространился на 970 кв. м.

пожар Мурманская область новости МЧС СК
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