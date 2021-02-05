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Общество ,  
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Пожарные потушили возгорание в автосервисе на северо-западе Москвы

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На северо-западе Москвы произошел пожар по адресу: Ильменский проезд, 8к3. Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил 300 м, в 8:20 мск возгорание удалось ликвидировать.

Для тушения пожара на место происшествия были высланы 122 человека и 40 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал, уточняется на сайте ГУ МЧС.

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Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что пожар произошел в автосервисе. По словам собеседника агентства, в здании находилось десять газовых баллонов, поэтому пожарные в целях безопасности расположились снаружи.

В пресс-службе ГУ МЧС РБК сообщили, что не могут сказать, находится ли по указанному адресу автосервис. Также в ведомстве не смогли подтвердить наличие газовых баллонов в здании, однако отметили, что пожарные действительно работали снаружи в целях безопасности.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по адресу: Ильменский проезд, 8к3, находится несколько автосервисов, в том числе «Турбомоторс» и «Кайрос-Авто».

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Также в пятницу, 5 февраля, произошел пожар на продуктовом складе в Омске. По данным МЧС, еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Спустя около двух часов огонь удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

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