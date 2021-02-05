Пожарные потушили возгорание в автосервисе на северо-западе Москвы

Фото: АГН «Москва»

На северо-западе Москвы произошел пожар по адресу: Ильменский проезд, 8к3. Об этом сообщили РБК в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил 300 м, в 8:20 мск возгорание удалось ликвидировать.

Для тушения пожара на место происшествия были высланы 122 человека и 40 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал, уточняется на сайте ГУ МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что пожар произошел в автосервисе. По словам собеседника агентства, в здании находилось десять газовых баллонов, поэтому пожарные в целях безопасности расположились снаружи.