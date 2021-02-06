В Подмосковье потушили открытое горение в ангаре

В подмосковном городе Талдом загорелось нежилое здание. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Талдом, город Талдом, улица Загородная, дом 1а», — указано в сообщение.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горит ангар с оборудованием для скалодрома. Огонь охватил его по всей площади, распространившись примерно на 970 кв. м.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что открытое горение ликвидировали в 1:45 по мск.