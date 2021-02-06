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В Мурманской области загорелся деревянный жилой дом

В Мурманской области в городе Кандалакше вспыхнул двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

«В Кандалакше Мурманской области на улице Спекова произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом здании», — уточняется в сообщении.

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Фото:ГУ МЧС по Красноярскому краю

Загорелись два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тыс. кв. м. Кровля со стороны третьего подъезда частично обрушилась.

Пожарные смогли спасти из огня двух человек, еще 15 эвакуировали.

Возгорание ликвидировали к 06:56 мск.

В марте 2020-го в Екатеринбурге погибли семь человек при пожаре в двухэтажном жилом доме из дерева. Еще десять человек благополучно вывели из здания. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

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