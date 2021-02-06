Общество , 06 фев, 07:39
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В Мурманской области загорелся деревянный жилой дом
В Мурманской области в городе Кандалакше вспыхнул двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.
«В Кандалакше Мурманской области на улице Спекова произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом здании», — уточняется в сообщении.
Загорелись два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тыс. кв. м. Кровля со стороны третьего подъезда частично обрушилась.
Пожарные смогли спасти из огня двух человек, еще 15 эвакуировали.