В Мурманской области загорелся деревянный жилой дом

В Мурманской области в городе Кандалакше вспыхнул двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

«В Кандалакше Мурманской области на улице Спекова произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом здании», — уточняется в сообщении.

Загорелись два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тыс. кв. м. Кровля со стороны третьего подъезда частично обрушилась.

Пожарные смогли спасти из огня двух человек, еще 15 эвакуировали.