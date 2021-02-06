Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированных
«В глобальном смысле число вакцинаций превысило число зарегистрированных случаев заражения», — заявил он.
Однако Гебрейесус добавил, что более трех четвертей вакцинированных сконцентрированы в 10 странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то время как почти в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек еще не было ни одной вакцинации. В связи с этим он призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами.
Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения COVID-19 в мире снизились. По ее словам, это произошло за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса.