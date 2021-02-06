Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированных

По словам главы ВОЗ, более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран. Гебрейесус призвал государства, успешно справляющиеся с вакцинацией, поделиться препаратами

Количество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за все время пандемии. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на странице организации в Twitter.

«В глобальном смысле число вакцинаций превысило число зарегистрированных случаев заражения», — заявил он.

Однако Гебрейесус добавил, что более трех четвертей вакцинированных сконцентрированы в 10 странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то время как почти в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек еще не было ни одной вакцинации. В связи с этим он призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения COVID-19 в мире снизились. По ее словам, это произошло за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса.