Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Украинский МИД выразил солидарность с высланными из России дипломатами Политика, 09:56 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 09:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 февраля Общество, 09:24 Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированных Общество, 09:10 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 09:06 Без туристов и парада: как выглядит Венеция в дни карнавала при COVID-19 Общество, 09:00  Республика Сербская одобрила российскую вакцину от COVID-19 Общество, 08:33 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 08:11 Топ-менеджеры PDVSA получили по пять лет тюрьмы за передачу данных США Бизнес, 08:04 Сборная России вышла в финал ATP Cup в Австралии Спорт, 07:49 В Мурманской области загорелся деревянный жилой дом Общество, 07:39 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 07:11 Госсекретарь США пригрозил привлечь Китай к ответственности Политика, 07:03 В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса Общество, 06:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число инфицированных

По словам главы ВОЗ, более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран. Гебрейесус призвал государства, успешно справляющиеся с вакцинацией, поделиться препаратами
Количество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за все время пандемии. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на странице организации в Twitter.

«В глобальном смысле число вакцинаций превысило число зарегистрированных случаев заражения», — заявил он.

В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса
Общество
Фото:Dolores Ochoa / AP

Однако Гебрейесус добавил, что более трех четвертей вакцинированных сконцентрированы в 10 странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то время как почти в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек еще не было ни одной вакцинации. В связи с этим он призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения COVID-19 в мире снизились. По ее словам, это произошло за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса.

По данным ВОЗ, всего за время пандемии в мире коронавирусом заразились более 104 млн человек. Из них свыше 2,2 млн человек умерли.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции

Гебрейесус ранее предупреждал, что «вакцинный национализм», то есть неравномерное распределение препаратов между странами, может обойтись мировой экономике более чем в $9 трлн. Почти половина от этой суммы — $4,5 трлн — придется на самые обеспеченные страны, такие как США, Великобритания и Германия, подсчитал Исследовательский фонд Международной торговой палаты.

По словам главы ВОЗ, «обеспеченные страны применяют вакцины, а наименее развитые — сидят и ждут», и с каждым днем разрыв между имущими и неимущими увеличивается. Гебрейесус заявил, что из-за неравномерного распределения препарата человечество оказалось на грани «катастрофического морального провала». Он указывал, что по состоянию на середину января в 49 стран с более высокими доходами поставили более 39 млн доз препарата от коронавируса, а в страну с самым низким уровнем дохода — только 25.

Тему «вакцинного национализма» также поднимал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркивал, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и призвал финансировать инициативу COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран.

Авторы
Екатерина Митрохина, Наталия Анисимова
коронавирус вакцина ВОЗ COVID-19
Материалы по теме
В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса
Общество
Собянин назвал новые данные привившихся от коронавируса москвичей
Общество
В Подмосковье от коронавируса привились более 100 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter