ВОЗ предупредила о триллионных потерях из-за «вакцинного национализма»

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике более $9 трлн, причем половина потерь придется на развитые страны, сообщил глава ВОЗ

Национализм в отношении вакцин может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гейбрейесус на брифинге.

При этом он сослался на результаты анализа Исследовательского фонда Международной торговой палаты. В нем говорится, что почти половина от этой суммы — $4,5 трлн — придется на самые обеспеченные страны.

В частности, согласно исследованию, для США это может стоить от $45 млрд до $1,3 трлн, для Британии — от $8,5 млрд до $146 млрд, для Германии — от $14 до $248 млрд.

«Национализм в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин», — подчеркнул Гебрейесус.