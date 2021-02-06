ФБР задержало подозреваемую в штурме Конгресса многодетную мать-одиночку

В США задержали подозреваемую в причастности к январскому штурму Капитолия мать-одиночку восьмерых детей Рейчел Пауэлл из штата Пенсильвания. Об этом со ссылкой на федеральные власти сообщает CBS News.

Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск у нее дома 4 января, вечером того же дня женщину задержали. Ее адвокат Майкл Энгл, передает Associated Press, заявил, что Пауэлл добровольно сдалась властям.

Американке предъявили несколько обвинений, в том числе в насильственном проникновении, хулиганстве, расхищении государственной собственности и создании препятствий для государственной деятельности. Пауэлл останется под стражей до суда 9 января, обвинение заявило, что в противном случае подозреваемая может попытаться сбежать. Адвокат Энг в свою очередь указал, что у матери-одиночки нет ни средств, ни желания пускаться в бега и бросать своих детей.