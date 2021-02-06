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ФБР задержало подозреваемую в штурме Конгресса многодетную мать-одиночку

В США задержали подозреваемую в причастности к январскому штурму Капитолия мать-одиночку восьмерых детей Рейчел Пауэлл из штата Пенсильвания. Об этом со ссылкой на федеральные власти сообщает CBS News.

Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск у нее дома 4 января, вечером того же дня женщину задержали. Ее адвокат Майкл Энгл, передает Associated Press, заявил, что Пауэлл добровольно сдалась властям.

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Американке предъявили несколько обвинений, в том числе в насильственном проникновении, хулиганстве, расхищении государственной собственности и создании препятствий для государственной деятельности. Пауэлл останется под стражей до суда 9 января, обвинение заявило, что в противном случае подозреваемая может попытаться сбежать. Адвокат Энг в свою очередь указал, что у матери-одиночки нет ни средств, ни желания пускаться в бега и бросать своих детей.

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Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Случай Пауэлл особо беспокоит власти, поскольку, она, предположительно, запечатлена на нескольких видео с участниками штурма Капитолия, которым женщина рассказывала куда идти так, как будто знала план здания. Если подобные подозрения подтвердятся, это может косвенно подтверждать, что беспорядки в Вашингтоне были спланированы заранее.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс 6 января, когда он должен был утвердить поражение Трампа на выборах. Полиция смогла вытеснить митингующих из здания только спустя несколько часов, применив огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Погибли пять человек, включая сотрудника безопасности Капитолия.

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