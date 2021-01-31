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В США арестовали обещавшую застрелить Пелоси участницу штурма Капитолия

В США арестовали двух женщин, которые участвовали в штурме Конгресса 6 января, одна из них говорила о намерении застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом пишет газета Washington Post.

Арестованы Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит. Власти смогли вычислить их благодаря видео, которое 12 января оказалось в распоряжении Федерального бюро расследований (ФБР). На ролике подозреваемые среди большой толпы покидают Капитолий.

ФБР заявило, что Бэнкрофт отправила своим детям видео, в котором угрожала Пелоси. «Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли», — сказала она.

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Бэнкрофт и Сантос-Смит предъявили три федеральных обвинения, в том числе в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий и создании препятствий для государственной деятельности.

Беспорядки в Вашингтоне произошли в день, когда Конгресс должен был утвердить поражение на выборах экс-президента США Дональда Трампа и победу Джо Байдена. Сторонники первого ворвались в Капитолий, что привело к гибели пяти человек, включая сотрудника безопасности Конгресса. Протестующих смогли выгнать из здания только через несколько часов с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия.

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Итоги президентских выборов Конгресс утвердил на следующий день, а против участников штурма власти США завели более 100 дел.

В начале января правоохранители задержали протестующего, который во время беспорядков в Капитолии позировал для фото в кресле Пелоси, закинув ноги на ее стол, и забрал с ее стола конверт, оставив взамен четвертак и «неприятную записку». Кроме того, арестовали человек, укравшего во время штурма кафедру Пелоси.

США ФБР Конгресс протесты
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