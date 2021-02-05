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Технологии и медиа ,  
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Китайский зонд сделал первую фотографию Марса c расстояния 2,2 млн км

Фото: cnsa.gov.cn
Фото: cnsa.gov.cn

Космическая станция «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») сделала первую фотографию Марса с расстояния примерно 2,2 млн км и успешно провела четвертую коррекцию орбиты. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

«Тяньвэнь-1», находясь примерно в 2,2 млн километров от Марса, получила ее первый кадр», — говорится в сообщении управления.

Станция находится в полете 197 дней и преодолела более 465 млн км. В сообщении ведомства указано, что сейчас она находится в 1,1 млн км от поверхности планеты.

По плану миссии «Тяньвэнь» должен замедлить скорость и выйти на марсианскую орбиту. В мае спускаемый аппарат с марсоходом на борту должен совершить мягкую посадку на Марсе и начать исследование планеты.

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Технологии и медиа
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

КНР запустила «Тяньвэнь-1» 23 июля. С запуском Китай поздравил руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Марсоход Perseverance был отправлен NASA 30 июля 2020 года. Посадка на Марс запланирована на 18 февраля в кратере Езеро. Ранее в этом месте с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, которая впадала в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни.

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