Китайский зонд сделал первую фотографию Марса c расстояния 2,2 млн км

Фото: cnsa.gov.cn

Космическая станция «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») сделала первую фотографию Марса с расстояния примерно 2,2 млн км и успешно провела четвертую коррекцию орбиты. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

«Тяньвэнь-1», находясь примерно в 2,2 млн километров от Марса, получила ее первый кадр», — говорится в сообщении управления.

Станция находится в полете 197 дней и преодолела более 465 млн км. В сообщении ведомства указано, что сейчас она находится в 1,1 млн км от поверхности планеты.

По плану миссии «Тяньвэнь» должен замедлить скорость и выйти на марсианскую орбиту. В мае спускаемый аппарат с марсоходом на борту должен совершить мягкую посадку на Марсе и начать исследование планеты.