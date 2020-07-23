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Глава NASA поздравил Китай с успешным запуском зонда к Марсу

Ракета-носитель Long March-5 с зондом Tianwen-1 для изучения Марса во время старта с космодрома Вэньчан, Китай
Ракета-носитель Long March-5 с зондом Tianwen-1 для изучения Марса во время старта с космодрома Вэньчан, Китай (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил Китай с успешным запуском первого зонда по исследованию Марса Tianwen-1. Об этом написал он написал на своей странице в Twitter.

«Китай стал ближе к тому, чтобы присоединиться к сообществу международных исследователей Марса», — заявил он.

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Брайденстайн также подчеркнул, что в скором времени США, Европа, Россия и ОАЭ поприветствуют Китай на Марсе, а также пожелал Tianwen-1 счастливого пути.

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КНР запустила первый марсианский зонд 23 июля, космический аппарат вывели в космос с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны — Long March-5.

Согласно планам Пекина, исследовательский аппарат прилетит на Марс к февралю 2021 года. Там он пробудет не менее трех месяцев, чтобы подробно исследовать поверхность планеты, ее атмосферу, ионосферу и магнитное поле. По словам руководителя китайской Лунной программы Оуян Цзыюаня, одна из задач миссии — понять, может ли Марс стать пригодным для жизни людей.

В 2017 году глава Национального космического управления КНР Ву Яньхуа говорил, что государство запланировало две исследовательские миссии на Марс. Кроме того, он рассказал о планах Китая отправить зонд для исследования системы Юпитера и астероидов, которые летают вокруг него.

Теги: Китай, КНР, космос, Марс
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