Глава NASA поздравил Китай с успешным запуском зонда к Марсу

Ракета-носитель Long March-5 с зондом Tianwen-1 для изучения Марса во время старта с космодрома Вэньчан, Китай (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил Китай с успешным запуском первого зонда по исследованию Марса Tianwen-1. Об этом написал он написал на своей странице в Twitter.

«Китай стал ближе к тому, чтобы присоединиться к сообществу международных исследователей Марса», — заявил он.

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Брайденстайн также подчеркнул, что в скором времени США, Европа, Россия и ОАЭ поприветствуют Китай на Марсе, а также пожелал Tianwen-1 счастливого пути.