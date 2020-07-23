Глава NASA поздравил Китай с успешным запуском зонда к Марсу
Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил Китай с успешным запуском первого зонда по исследованию Марса Tianwen-1. Об этом написал он написал на своей странице в Twitter.
«Китай стал ближе к тому, чтобы присоединиться к сообществу международных исследователей Марса», — заявил он.
Брайденстайн также подчеркнул, что в скором времени США, Европа, Россия и ОАЭ поприветствуют Китай на Марсе, а также пожелал Tianwen-1 счастливого пути.
КНР запустила первый марсианский зонд 23 июля, космический аппарат вывели в космос с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны — Long March-5.