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NASA запустило к Марсу марсоход

Фото: Joel Kowsky / NASA
Фото: Joel Kowsky / NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. Об этом сообщается на сайте NASA, там же опубликована трансляция запуска.

Ракету запустили с 41-го стартового комплекса с космодрома на мысе Канаверал в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 по Москве).

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В NASA сообщили, что посадка на Марс запланирована на 18 февраля 2021 года, в кратере Езеро. Ранее в этом месте с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, которая впадала в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход.

«Он будет искать признаки древней микробной жизни, изучать геологию и климат планеты, собирать тщательно отобранные и задокументированные образцы горных пород и отложений для возвращения на Землю», — говорится в описании миссии NASA на Марсе.

Планируется, что марсоход проработает на планете 687 земных суток. На землю с собранным материалом его должна доставить специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA не раньше 2026 года.

23 июля первый марсианский зонд запустил Китай. Космический аппарат вывели в космос с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны — Long March-5. Планировалось, что исследовательский аппарат должен прилететь на Марс к февралю 2021 года.

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Теги: NASA, Марс, космический корабль
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