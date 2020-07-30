NASA запустило к Марсу марсоход

Фото: Joel Kowsky / NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. Об этом сообщается на сайте NASA, там же опубликована трансляция запуска.

Ракету запустили с 41-го стартового комплекса с космодрома на мысе Канаверал в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 по Москве).

В NASA сообщили, что посадка на Марс запланирована на 18 февраля 2021 года, в кратере Езеро. Ранее в этом месте с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, которая впадала в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход.

«Он будет искать признаки древней микробной жизни, изучать геологию и климат планеты, собирать тщательно отобранные и задокументированные образцы горных пород и отложений для возвращения на Землю», — говорится в описании миссии NASA на Марсе.