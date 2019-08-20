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Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины

В первичном звене российского здравоохранения сохраняется кризисная ситуация, в регионах необходимо провести программу ее модернизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения, передает корреспондент РБК.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — сказал президент.

Глава государства отметил, что, несмотря на данные статистики, которые показывают достижение целевого уровня зарплат у медиков, реальная ситуация далека от идеала. Говоря об этом, он сослался на встречи с гражданами и общение в ходе «Прямой линии». Отметил Путин и проблемы с нехваткой кадров и оказанием медицинской помощи жителям отдаленных регионов.

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Во время передачи «Прямая линия» в июне Путин называл доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и обеспеченность лекарствами основными проблемами здравоохранения.

Теги: Владимир Путин, медицина, здравоохранение
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