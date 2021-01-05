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Голикова раскрыла планы по строительству детских садов в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за 2021 год должны построить 767 детских садов на 112 тыс. мест. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам с президентом страны Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«В 2021 году планируется ввести 767 детских садов на 112 тыс. мест», — указала она.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Сейчас, по ее словам, доступность дошкольного образования в России оценивается на 98%. С помощью новых садиков к концу 2021 года власти планируют полностью закрыть очередь в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет.

Путин во время совещания по социальным вопросам объявил о скором создании фонда помощи детям на налог с высоких доходов. В фонд будут направляться средства, полученные в результате повышения до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн руб. в год. Соответствующий указ Путин собирается скоро подписать.

Татьяна Голикова детский сад дети
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