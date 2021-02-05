Спрос на котят среди пользователей Avito из Москвы вырос на 57%

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В январе 2021 года спрос на котят в Москве вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении сервиса объявлений Avito, поступившем в РБК.

Всего в январе 2021 года москвичи разместили на Авито на 22% больше объявлений о продаже кошек, чем в январе прошлого года: 21 076 объявлений против 17 278 объявлений годом ранее.

Количество предложений о продаже бенгальских кошек увеличилось на 41%, британских кошек — на 24%. Продавать шотландских кошек стали чаще на 20%, а кошек породы мейн-кун — на 13%.

Что касается запросов пользователей, то чаще всего москвичи искали беспородных кошек, доля таких запросов в январе составила 24%. По данным Avito, средняя цена таких животных — 100 руб., кроме того, их часто отдают бесплатно. По сравнению с первым месяцем прошлого года спрос на таких котят вырос на 68%.

Из породистых самыми популярными стали шотландские кошки — их искали 17% пользователей Avito (на 52% чаще, чем в январе прошлого года). Средняя цена за котенка составила 12 тыс. руб., — в два раза выше, чем в январе 2020-го.