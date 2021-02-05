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Спрос на котят среди пользователей Avito из Москвы вырос на 57%

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В январе 2021 года спрос на котят в Москве вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении сервиса объявлений Avito, поступившем в РБК.

Всего в январе 2021 года москвичи разместили на Авито на 22% больше объявлений о продаже кошек, чем в январе прошлого года: 21 076 объявлений против 17 278 объявлений годом ранее.

Количество предложений о продаже бенгальских кошек увеличилось на 41%, британских кошек — на 24%. Продавать шотландских кошек стали чаще на 20%, а кошек породы мейн-кун — на 13%.

Что касается запросов пользователей, то чаще всего москвичи искали беспородных кошек, доля таких запросов в январе составила 24%. По данным Avito, средняя цена таких животных — 100 руб., кроме того, их часто отдают бесплатно. По сравнению с первым месяцем прошлого года спрос на таких котят вырос на 68%.

Из породистых самыми популярными стали шотландские кошки — их искали 17% пользователей Avito (на 52% чаще, чем в январе прошлого года). Средняя цена за котенка составила 12 тыс. руб., — в два раза выше, чем в январе 2020-го.

На третьем месте по популярности среди всех видов кошек оказались британские — их искали в январе 12% пользователей Avito. Спрос на эту породу вырос на 58% по сравнению с январем прошлого года. Средняя цена на них за год тоже выросла в два раза, составив 15 тыс. руб.

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Четвертое место по популярности заняли коты породы мейн-кун, на которых в прошлом месяце пришлось 11% запросов. В этом году их искали на 81% чаще, чем в 2020-м. Цена на мейн-кунов выросла на 25%, составив 25 тыс. руб.

На пятом месте по популярности у москвичей оказались бенгальские коты, на них пришлось 7% запросов. Спрос на бенгальских кошек в январе этого года вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. В январе 2020-го они стоили в среднем 19,9 тыс. руб., в том время как год назад они были на 33% дешевле.

В октябре 2019 года компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркет» провели опрос и подсчитали, что в Москве и Санкт-Петербурге с 2014-го по 2017 годы количество кошек выросло на 20%, до 489 тыс. животных. По данным исследователей, в 2017-м в обоих городах проживали 2,953 млн домашних кошек и 1,269 млн собак.

При этом более 70% опрошенных в Москве и Петербурге назвали своих домашних животных полноправными членами семьи. Более 80% сообщали, что как минимум раз в год водят своих питомцев к ветеринару.

кошки домашние животные продажа Avito
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