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Эксперты подсчитали число домашних кошек в Москве и Петербурге

Число домашних кошек в Москве и Санкт-Петербурге увеличилось на 489 тыс. с 2014 по 2017 год. Всего, по данным на 2017 год, в двух крупнейших городах России у владельцев их проживали почти 3 млн. Это следует из данных совместного исследования компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета», которые поступили в РБК.

В совокупности в Москве и Петербурге, согласно последним доступным данным компании, проживали 2,953 млн домашних кошек и 1,269 млн собак. Рост числа домашних кошек за три года составил 20%, в то время как рост домашних собак — 6%.

При этом в целом в России с 2014 по 2018 год популяция домашних животных выросла на 14%. Согласно данным опроса, в каждой второй семье есть питомец. В городах-миллионниках, исключая Москву и Петербург, проживали 2,795 млн кошек и 930 тыс. собак. Во всех прочих городах и населенных пунктах жили около 28 млн домашних кошек и 16,7 млн собак.

Опрос «Яндекс.Маркета», приведенный в исследовании, показал, что больше половины опрошенных считают своих домашних животных полноправными членами семьи, в Москве и Санкт-Петербурге так считают выше 70% владельцев. Также более 80% опрошенных отметили, что водят животное к ветеринару не реже раза в год. Больше половины владельцев тратят на кошку до 2 тыс. руб. в месяц, а на собаку — до 1,5 тыс. руб.

Согласно данным исследования, домашних собак чаще всего покупают у заводчика (в Москве и Петербурге так поступили 50% владельцев), а кошек подбирают на улице. При этом собак вакцинируют чаще, чем кошек: не менее 55% владельцев собак вакцинируют питомцев, в то время как среди владельцев кошек этот показатель составляет около 40%.

Онлайн-опрос владельцев животных проводился в сентябре этого года. Всего были опрошены 309 владельцев кошек и 312 владельцев собак из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Возраст респондентов варьировался от 18 до 55 лет.

Теги: кошки, домашние животные
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