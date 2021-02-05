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Дело Навального ,  
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Прокурор обвинил Навального в умышленном распространении ложных сведений

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Оппозиционер Алексей Навальный умышленно распространил ложные сведения, порочащие ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, заявил прокурор, выступая в Бабушкинском районном суде на заседании по делу в отношении политика. Его слова передает корреспондент РБК.

«Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания», — сказал прокурор.

В свою очередь Навальный вину не признал. «Мне обвинение непонятно. Я не знал ничего об Артеменко, пока ко мне не пришла полиция», — сказал оппозиционер.

Навальный в зале суда по новому делу. Видео
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете на ветерана в середине июня. Причиной стал комментарий оппозиционера в Twitter к ролику в поддержку изменения Конституции и его характеристика в адрес снявшихся в видео.

В съемках ролика приняли участие, в частности, космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, дизайнер Артемий Лебедев и ветеран войны Игнат Артеменко.

Как сообщал RT, Артеменко родился в 1926 году в белорусской деревне Виляховка Могилевской области Белоруссии. Во время войны он воевал в партизанском отряде, а также лично участвовал в ряде боевых операций. По данным издания, Артеменко наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.

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Навального привезли в суд на рассмотрение дела о клевете
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Через неделю после появления комментария Навального внук Артеменко Игорь Колесников сообщил, что 93-летнему ветерану стало плохо, и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца на нервной почве.

Сам Навальный связывал возбуждение дела о клевете с тем, что у него заканчивается условный срок, а новое дело предусматривает возможность обысков и различные ограничения.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии, где он на протяжении почти пяти месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок реальным по делу «Ив Роше», обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Защита намерена обжаловать решение суда.

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