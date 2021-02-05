Прокурор обвинил Навального в умышленном распространении ложных сведений

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Оппозиционер Алексей Навальный умышленно распространил ложные сведения, порочащие ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, заявил прокурор, выступая в Бабушкинском районном суде на заседании по делу в отношении политика. Его слова передает корреспондент РБК.

«Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания», — сказал прокурор.

В свою очередь Навальный вину не признал. «Мне обвинение непонятно. Я не знал ничего об Артеменко, пока ко мне не пришла полиция», — сказал оппозиционер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете на ветерана в середине июня. Причиной стал комментарий оппозиционера в Twitter к ролику в поддержку изменения Конституции и его характеристика в адрес снявшихся в видео.