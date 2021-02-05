Навального привезли в суд на рассмотрение дела о клевете

Фото: Андрей Любимов / РБК

Оппозиционера Алексея Навального привезли в Бабушкинский суд, где будут рассматривать дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РБК.

Следственный комитет завел уголовное дело против Навального по подозрению в клевете в середине июня. Причиной возбуждения дела стал комментарий оппозиционера в Twitter к ролику в поддержку изменения Конституции. Навальный перепостил видео на свою страницу и назвал снявшихся в нем «командой продажных холуев», «позором страны» и «людьми без совести».

В ролике приняли участие, в частности, космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, дизайнер Артемий Лебедев, а также ветеран войны Игнат Артеменко.

Через неделю после появления комментария Навального внук Артеменко Игорь Колесников сообщил, что 93-летнему ветерану стало плохо, у него диагностировали ишемическую болезнь сердца на нервной почве.