Уволенного после участия в акции ростовского Учителя года арестовали

Александр Рябчук (Фото: Александр Рябчук / Facebook)

Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал учителя истории и обществознания Александра Рябчука, победившего на муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2020», за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Александр Рябчук арестован на пять суток по ч. 6.1 ст. 20.2 (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения)», — сказали в суде.

Ранее Рябчука уволили из двух школ. Он работал преподавателем в лицее № 11 в Ростове-на-Дону, а также по совместительству работал в одной из местных частных школ. До этого он вышел на несогласованную акцию протеста 23 января, вел прямую трансляцию с места событий в своем Instagram, а после писал в своих социальных сетях «о том, что думает» о политической ситуации в стране.

3 февраля в квартиру, где живут бывшая жена педагога и его дочь, пришли с обыском. «Восемь человек было ОМОНа, проверяли мои вещи», — рассказал он. Также полиция пришла в дом, где Рябчук проживает со своей матерью.