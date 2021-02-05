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Дело Навального ,  
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Уволенного после участия в акции ростовского Учителя года арестовали

Александр Рябчук
Александр Рябчук (Фото: Александр Рябчук / Facebook)

Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал учителя истории и обществознания Александра Рябчука, победившего на муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2020», за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Александр Рябчук арестован на пять суток по ч. 6.1 ст. 20.2 (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения)», — сказали в суде.

Ранее Рябчука уволили из двух школ. Он работал преподавателем в лицее № 11 в Ростове-на-Дону, а также по совместительству работал в одной из местных частных школ. До этого он вышел на несогласованную акцию протеста 23 января, вел прямую трансляцию с места событий в своем Instagram, а после писал в своих социальных сетях «о том, что думает» о политической ситуации в стране.

Ростовский Учитель года сообщил об увольнении после акции за Навального
Политика
Александр Рябчук

3 февраля в квартиру, где живут бывшая жена педагога и его дочь, пришли с обыском. «Восемь человек было ОМОНа, проверяли мои вещи», — рассказал он. Также полиция пришла в дом, где Рябчук проживает со своей матерью.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Навального прошли в Москве и в других городах страны 23 и 31 января. По всей России на акциях, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 4 тыс. человек и 5 тыс. человек соответственно. Следователи завели ряд уголовных дел в отношении организаторов акций и подозреваемых в нападении на правоохранителей.

Еще одна несогласованная акция прошла 2 февраля, в день оглашения приговора Навальному. Тогда были задержаны более 1,4 тыс. человек, из них более тысячи в Москве.

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Навального задержали 17 января в Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день прошло выездное заседание суда, оппозиционера арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок 3,5 года реальным. 2 февраля суд удовлетворил это требование: в случае вступления постановления в силу Навальный должен отбыть в колонии два года восемь месяцев. Судья зачла в срок десять месяцев, которые оппозиционер провел под домашним арестом во время следствия по делу.

Ростов-на-Дону учитель протесты арест суд
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