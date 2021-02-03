Ростовский Учитель года сообщил об увольнении после акции за Навального

По его словам, он выходил на митинг 23 января, в ходе которого вел трансляцию, а затем делился своими мыслями. В школах, где он преподавал, от него потребовали отказаться от «публичного изложения точки зрения», утверждает учитель

Александр Рябчук (Фото: a.n.ryabchuck / Instagram)

Учителя истории и обществознания, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020 » Александра Рябчука уволили из двух школ после участия в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом Рябчук написал в Instagram. Рябчук преподавал историю и обществознание в лицее № 11 в Ростове-на-Дону.

Как сообщил Рябчук, он вышел на протестную акцию 23 января, во время которой начал вести прямую трансляцию, а после «стал писать в Сети о том, что думает».

«В частной школе, куда я устроился совместителем, я проработал два дня, в лицее, в котором моя деятельность длилась семь лет, –до пятницы», — написал учитель. По его словам, «влиятельные люди» позвонили директору частной школы, после чего она заявила, что продолжение сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе сказали то же самое, утверждает Рябчук.

РБК направил запрос в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области и обратился за комментарием в лицей № 11.

Утром 3 февраля Рябчук сообщил, что в квартиру, где живут его бывшая жена и дочь, пришли с обыском. «Восемь человек было ОМОНа, проверяли мои вещи», — рассказал он.