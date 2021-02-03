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Дело Навального ,  
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Ростовский Учитель года сообщил об увольнении после акции за Навального

По его словам, он выходил на митинг 23 января, в ходе которого вел трансляцию, а затем делился своими мыслями. В школах, где он преподавал, от него потребовали отказаться от «публичного изложения точки зрения», утверждает учитель
Александр Рябчук
Александр Рябчук (Фото: a.n.ryabchuck / Instagram)

Учителя истории и обществознания, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020 » Александра Рябчука уволили из двух школ после участия в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом Рябчук написал в Instagram. Рябчук преподавал историю и обществознание в лицее № 11 в Ростове-на-Дону.

Как сообщил Рябчук, он вышел на протестную акцию 23 января, во время которой начал вести прямую трансляцию, а после «стал писать в Сети о том, что думает».

«В частной школе, куда я устроился совместителем, я проработал два дня, в лицее, в котором моя деятельность длилась семь лет, –до пятницы», — написал учитель. По его словам, «влиятельные люди» позвонили директору частной школы, после чего она заявила, что продолжение сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе сказали то же самое, утверждает Рябчук.

РБК направил запрос в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области и обратился за комментарием в лицей № 11.

Утром 3 февраля Рябчук сообщил, что в квартиру, где живут его бывшая жена и дочь, пришли с обыском. «Восемь человек было ОМОНа, проверяли мои вещи», — рассказал он.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Ранее стало известно, что после задержания на несанкционированной акции 23 января уволили преподавателя московского Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона (ИТИ) Артема Назарова. В институте объяснили, что преподаватель нарушил этические и моральные нормы, когда пошел на акцию. «Преподаватель института сознательно нарушил закон», хотя «при приеме на работу преподаватель был ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка института, обязался неукоснительно соблюдать в том числе правовые, нравственные и этические нормы поведения», указал в заявлении ректор частного учебного заведения Дмитрий Томилин. Сам Назаров сообщил, что собирается оспаривать свое увольнение.

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Навального задержали 17 января в Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день прошло выездное заседание суда, оппозиционера арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок 3,5 года реальным. 2 февраля суд удовлетворил это требование: в случае вступления постановления в силу Навальный должен отбыть в колонии два года восемь месяцев. Судья зачла в срок десять месяцев, которые оппозиционер провел под домашним арестом во время следствия по делу.

В ходе второй акции 31 января, по данным «ОВД-Инфо», задержали свыше 5 тыс. человек, в том числе 1653 в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге. Официальных данных о числе задержанных по всей стране не было. Также протестующие вышли на улицы в день решения суда о замене условного срока на реальный. В Москве вечером 2 февраля сторонники Навального собирались в районе Манежной площади, туда же были стянуты силовики. По данным «ОВД-Инфо», общее число задержанных достигло 1406, из них 1145 — в Москве. Возбуждены уголовных дел, в том числе о применении насилия в отношении сотрудников правопорядка.
 

Авторы
Анастасия Батманова, Евгения Лебедева
Алексей Навальный Ростов-на Дону
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