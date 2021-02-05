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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург посоветовал не заниматься спортом после вакцинации от COVID-19

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

После прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не рекомендуется перегружать себя большими физическими нагрузками в течение полутора — двух дней. Об этом заявил в интервью ТАСС директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, плавание продолжительное, то просто надо снизить немного нагрузку, в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения», — сказал Гинцбург.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По его словам, длительные занятия спортом на выносливость затрудняют синтез белка, который необходим для образования антител к коронавирусу. Кроме того, так как процесс образования антител «очень энергетически затратный», организму в случае интенсивных физических нагрузок может не хватить глюкозы и сахаров, добавил Гинцбург.

Ранее о том, что нужно избегать физических нагрузок после вакцинации от коронавируса, сообщил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он также указывал, что нагрузки могут повлиять на выработку антител к вирусу.

В Роспотребнадзоре говорили, что после прививки нужно избегать стрессов, таких как переохлаждение и перегрев, а также не употреблять в пищу продукты, которые провоцируют аллергическую реакцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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