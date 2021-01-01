Врачи рекомендовали после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После вакцинации от коронавирусной инфекции от интенсивных физических нагрузок лучше воздержаться по крайней мере неделю. Об этом РБК сообщил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По его словам, нагрузки могут повлиять на выработку антител к вирусу. «Есть работы сотрудников Института физкультуры, которые показали, что при интенсивных физических нагрузках после вакцинации — например, у профессиональных спортсменов — уменьшается выработка антител», — пояснил Малышев.

Помимо физических нагрузок и занятий спортом после вакцинации также не рекомендовано посещать бани и сауны, принимать горячие ванны, рассказал РБК инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«Инъекцию делают внутримышечно, она несет в себе определенную иммунную нагрузку, определенные антигены, которые являются для организма чужеродными элементами. Усиление кровотока в месте инъекции может провоцировать более интенсивную местную реакцию на прививку — покраснение, температура», — сказал эксперт.