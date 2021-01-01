Роспотребнадзор предупредил об ограничениях после вакцинации от COVID

После прививки от коронавируса нельзя подвергать себя стрессу, следует избегать появления аллергии. Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает «РИА Новости».

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — уточняется в сообщении.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев говорил РБК, что после вакцинации лучше как минимум неделю воздержаться от интенсивных физических нагрузок. Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков также советовал не посещать, по крайней мере в первый день после прививки, бани и сауны, принимать горячие ванны.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что прививку делают в два этапа, с разницей в 21 день. По ее словам, все 42 дня следует воздерживаться от приема алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему.