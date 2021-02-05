В Красноярске задержали стрелявшего из ружья на рынке мужчину

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

На одном из рынков в Красноярске произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает региональный главк МВД.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе улицы Шахтеров произошла стрельба», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия прибыли наряды полиции и сотрудники Росгвардии. Полицейские установили, что на рынке стреляли из охотничьего оружия, никто не пострадал.

Участники конфликта задержаны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).