На юго-западе Москвы задержали подозреваемого в стрельбе по кошкам

Фото: Никита Попов / РБК

На юго-западе Москвы задержали подозреваемого в стрельбе по дворовым кошкам, сообщает пресс-служба столичного главка.

В полицию обратился москвич, который слышал хлопки пневматического оружия у дома на ул. Архитектора Власова, а затем видел иномарку, из которой неизвестный стрелял по животным. Там же была найдена одна погибшая кошка.

Полицейские установили, что стрелял 31-летний житель столицы. По данным главка, ранее он же ранил кошку на ул. Гарибальди, сейчас она находится в ветлечебнице.

Отдел дознания отдела полиции в Черемушках возбудил уголовное дело по ст. 245 (жестокое обращение с животными). Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы, он находится под обязательством о явке.

Полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял подозреваемый.