В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве на поминках

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранительные органы задержали мужчину, который, как считают следователи, убил человека и ранил еще троих на хуторе под Анапой, сообщается на сайте регионального подразделения Следственного комитета.

Задержанному 33 года, против него возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222 УК). Сейчас сотрудники ведомства проводят его допрос, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

О вооруженном нападении на хуторе Заря рядом с Анапой стало известно накануне, 28 января. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, убив одного человека и ранив еще троих, пострадавших доставили в больницу.

Как сообщали «Интерфакс» и Рен ТВ, стрельба произошла во время поминок. По данным ТАСС, причиной вооруженного нападения стал конфликт между «криминальными элементами».