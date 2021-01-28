Под Анапой в результате стрельбы на поминках погиб человек

В Краснодарском крае в ходе вооруженного нападения погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

По предварительным данным, преступление произошло около одного из домов по улице Мира в хуторе Заря. Нападавший несколько раз выстрелив четырех мужчин. Троих с ранения госпитализировали, один человек от ранений скончался. Следственным отделом по городу Анапе СК по краю возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство).

Как сообщает «Интерфакс» и РЕН-ТВ, перестрелка произошла во время поминок в хуторе Заря. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что причиной вооруженного стал конфликт между «криминальными элементами».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю агентству уточнили, что пострадавшие находятся в реанимации. Нападавший объявлен в розыск.