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В США угнали автомобиль с ампулами вакцины от COVID-19

Полиция США разыскивает автомобиль, в котором находились 30 ампул вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на капитана полицейского управления города Плант-Сити в штате Флорида Джерри Ствана сообщил телеканал WFLA.

«Сотрудник, который собирался работать в пункте раздачи вакцины здесь, в Плант-Сити, оставил свою машину без присмотра сразу за воротами места вакцинации. Пока машина оставалась без присмотра, кто-то, идя по улице, подошел, сел в автомобиль и угнал его вместе с содержимым», — рассказал он.

В полицейском управлении уточнили, что данные дозы предназначались для тех, кто уже прошел первый этап вакцинации и должен сделать вторую прививку. Всего в 30 флаконах находились от 150 до 180 доз препарата.

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Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину против коронавируса BNT162b2, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, 12 декабря. Как и российская вакцина, данный препарат вводится в два этапа с промежутком в три недели. По данным разработчиков, эффективность BNT162b2 достигает 95%.

Как сообщает издание Bloomberg, в США количество людей, получивших хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, превысило количество заболевших COVID-19. По данным на 2 февраля, вакцину от коронавируса получили порядка 26,5 млн человек, в то время как число зараженных достигло 26,3 млн человек.

США вакцина коронавирус
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