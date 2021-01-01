Регулятор США одобрил вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech

Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину против коронавируса, созданную американской Pfizer и немецкой BioNTech. Это первая вакцина, разрешенная FDA. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины для профилактики коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19)», — отмечается в сообщении.

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