Pfizer спрогнозировала прибыль от вакцины в 2021 году

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Американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину против коронавируса, ожидает прибыль, полученную от продажи препарата в 2021 году, в размере $15 млрд. Всего по итогам текущего года компания рассчитывает заработать $59,4-$61,4 млрд, сообщает Bloomberg.

Вакцина от Pfizer и BioNTech стала первым препаратом, применение которого было разрешено в США и странах ЕС. Однако Pfizer скоро может столкнуться с конкуренцией в лице вакцин от Johnson & Johnson and Novavax. Кроме того, новые штаммы COVID-19 могут потребовать разработки дополнительных препаратов.

Pfizer предлагает более высокую цену за одну дозу вакцины против COVID-19 — $19,5. В то же время британская компания AstraZeneca, которая еще не получила разрешение на применение в США, заявила, что доза ее вакцины будет стоить менее $4 за дозу, а Johnson & Johnson планирует установить цену на дозу своей вакцины менее чем в $10.

«Прогноз на 2021 год в первую очередь включает дозы, которые, как ожидается, будут доставлены в этом году по существующим контрактам», — сообщила компания.